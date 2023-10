UE vai revisar ajuda financeira aos palestinos, alvo de controvérsia

"Dois milhões de pessoas vivem em Gaza. Também são reféns do Hamas. Com estes métodos, as estamos empurrando para os braços dos terroristas", criticou.

O apoio da UE ao desenvolvimento "é importante para os jovens. Não é dinheiro para o Hamas. É para o povo de Gaza", insistiu Asselborn à AFP.

Durante o dia, o governo alemão tinha anunciado a decisão de reexaminar seus aportes ao desenvolvimento dos palestinos.

Estes projetos "estão sendo examinados. Isto é, suspensos temporariamente", disse uma porta-voz do ministério alemão de cooperação econômica e desenvolvimento.

A reunião de emergência, convocada para esta terça com os ministros das Relações Exteriores da UE, deverá ser celebrada em formato híbrido.

Borrell está em Mascate, capital de Omã, para participar de uma reunião entre funcionários da UE e do Conselho de Cooperação do Golfo.