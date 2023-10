A tecnologia israelense contra os arsenais heterogêneos do Hamas e do Hezbollah

Segundo o Instituto Internacional de Estudos Estratégicos (IISS), sediado em Londres, as forças armadas israelenses contam com 169.500 efetivos, entre eles 126.000 no exército terrestre, além de 400.000 reservistas.

"Mobilizamos 300.000 reservistas, mais do que jamais fizemos em tão pouco tempo", declarou o tenente-coronel da reserva Jonathan Conricus na rede social X (antigo Twitter).

As forças armadas israelenses estão entre as mais bem equipadas do mundo: potencial nuclear, aviação, veículos blindados, tanques, artilharia e um poderoso sistema de defesa antimísseis, conhecido como 'Domo de Ferro'.

"Israel tem uma importante vantagem militar e tecnológica sobre o Hamas e os grupos aliados. Porém, uma operação ofensiva será custosa porque ocorrerá em um ambiente hostil", resume Lucas Webber, cofundador do site especializado Militant Wire.