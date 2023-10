Adolescente morre esfaqueado em ataque na saída de uma escola em Minas Gerais

O Brasil tem registrado um aumento recente da violência nas instituições educacionais.

Em março passado, uma professora morreu após um ataque com faca em São Paulo; em abril, um homem invadiu uma creche em Santa Catarina com um machado e matou quatro crianças; e em junho, dois jovens foram assassinados a tiros no Paraná.

O governo anunciou medidas após esses incidentes para regulamentar as redes sociais e tentar combater as crescentes ameaças contra as escolas.

O pior ataque em uma instituição educacional no país ocorreu em 2011, quando um homem abriu fogo e matou 12 crianças em Realengo, no Rio de Janeiro.

mls/am