Busca por sobreviventes continua no Afeganistão após terremoto

As equipes de resgate continuam, nesta terça-feira (10), sua busca por sobreviventes nos escombros das casas devastadas pelo poderoso terremoto que matou mais de 2.000 pessoas no oeste do Afeganistão, mas a esperança diminui a cada hora.

Equipados com pás e picaretas, os voluntários têm trabalhado incansavelmente desde um terremoto de magnitude 6,3, seguido de oito réplicas, ocorrido no sábado na província de Herat.

Os terremotos são frequentes no Afeganistão, mas este último foi o mais mortal a atingir o país da Ásia Central em mais de 25 anos. Na segunda-feira, as réplicas foram sentidas novamente na mesma área.