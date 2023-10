Dólar paralelo dispara na Argentina a poucos dias das eleições

Na semana passada, houve dezenas de operações policiais nas chamadas 'cuevas' (cavernas) onde se negocia o 'dólar blue', assim como buscas em instituições financeiras, na tentativa de detectar operações ilegais de fuga de divisas.

Desde 2019, a Argentina tem implementado controles de câmbio devido ao forte declínio das reservas internacionais, que, segundo as autoridades, fecharam em 26,2 bilhões de dólares (cerca de R$ 132 bilhões) na segunda-feira. No entanto, segundo os analistas, as reservas realmente disponíveis do Banco Central estão zeradas.

Com uma inflação anualizada de 120% até agosto, a taxa de juros para depósitos a prazo está em território negativo, em 118% ao ano.

A Argentina mantém um acordo de crédito com o Fundo Monetário Internacional no valor de 44 bilhões de dólares (cerca de R$ 223 bilhões), no qual se comprometeu com uma forte redução do déficit fiscal.

- Dolarizar sem dólares -

Recentemente, Milei estimou que a deterioração do peso argentino favorece seu projeto de dolarizar a economia caso seja eleito presidente. "Quanto mais alto o preço do dólar estiver, mais fácil é a dolarização", disse ele.