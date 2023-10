Dono do Napoli quer que Supercopa, prevista para Arábia Saudita, seja na Itália

"Como você pode pensar em colocar 120 jogadores, que valem o que valem, em um avião? Tudo isso para ganhar mais alguns milhões? Vamos fazer isso no Estádio Olímpico", em Roma, acrescentou o dirigente.

A Supercopa da Itália, que será disputada entre os dias 21 e 25 de janeiro, terá nesta temporada os dois times que ocuparam as primeiras posições da última edição da Serie A (Napoli e Lazio) e os dois finalistas da última Copa da Itália (a campeã Inter e a Fiorentina).

No mesmo evento, De Laurentiis aumentou a pressão sobre Rudi García, atual técnico do Napoli.

"Com ele, estou passando por um momento ruim. Sou empresário, tenho o dever de me interessar pela minha empresa. Tomarei boas decisões na hora certa. Sempre é preciso tempo para refletir. Qualquer decisão precipitada é ruim", declarou.

Irregular neste início de temporada, o Napoli a 5ª posição do Campeonato Italiano com sete pontos de desvantagem para o líder Milan. No último fim de semana, a equipe foi derrotada em casa pela Fiorentina por 2 a 1.