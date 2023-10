Entre lágrimas de fúria, soldados israelenses são sepultados

Após o ataque surpresa dos islâmicos palestinos do Hamas contra Israel no sábado de manhã, "dias difíceis nos aguardam diante desse inimigo covarde e cruel", afirma o oficial diante do corpo sem vida do militar.

Nenhum dos seus familiares descreveu as circunstâncias da sua morte. A visível dor se mistura com a incompreensão diante de um ataque desse tipo, sem precedentes desde a criação do país em 1948.

O rabino Yitzhak Revah, que dirige a escola talmúdica na Galileia, no norte, onde o jovem estudava, enfatiza que Noam "está morto apenas porque era judeu. Porque era judeu. Isso é intolerável. Simplesmente intolerável".

Outro rabino, Yitzhak Neiman, toma a palavra com um nó na garganta e punho batendo com raiva no pódio. "A última vez que senti essa raiva foi na porta de Auschwitz", o maior campo nazista de extermínio na Polônia, disse.

No céu, o barulho de um bombardeiro faz a multidão tremer. Eles acabam de ser informados de que, se ouvirem as sirenes de alerta por foguetes do Hamas, todos devem se abrigar ou deitar no chão, com as mãos na cabeça.

Nesses momentos, as concentrações de pessoas podem ser perigosas.