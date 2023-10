EUA descreve tomada do poder no Níger como golpe de Estado

O funcionário americano afirmou que, de acordo com as suas próprias regras, os novos líderes devem restaurar o governo civil e democrático dentro de um prazo de 90 a 120 dias.

"Com o passar do tempo, ficou claro (...) que não queriam respeitar essas normas constitucionais", acrescentou.

Segundo a legislação americana, classificar uma tomada de poder como golpe de Estado significa o fim da ajuda ao país.

Os Estados Unidos, juntamente com as nações do oeste da África e França, ex-potência colonial, pressionaram os militares a devolverem o poder a Bazoum, mas sem sucesso.

sct/iba/erl/ll/aa/mvv