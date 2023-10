FMI reduz previsões de crescimento para China

"Estamos especialmente preocupados com a estabilidade financeira da China", afirmou o diretor do Departamento de Mercados Monetários e de Capitais do FMI, Tobias Adrian, em entrevista coletiva em Marrakech, coincidindo com as reuniões anuais da instituição e do Banco Mundial.

Em 2022, o PIB da China cresceu 3%, apesar das gigantescas restrições sanitárias contra a covid-19, seu crescimento mais fraco em mais de quatro décadas (fora o período pandêmico).

Segundo o FMI, o PIB da China deverá crescer 4,2% em 2024, uma previsão três décimos inferior à de junho.

O levantamento das restrições sanitárias contra a covid-19 em dezembro de 2022 permitiu uma recuperação da atividade, "mas essa dinâmica está se esgotando", advertiu o Fundo, em meio a uma crise no setor imobiliário que "dificulta" o crescimento.

Adrian alertou para o risco que "os governos locais correm, por meio de seus veículos de investimento, os bancos locais, especialmente os provinciais, e os produtos de gestão de patrimônio associados ao sector imobiliário".

"É realmente crucial restaurar a confiança no setor imobiliário", disse o vice-diretor do Departamento de Mercados Monetários, Fabio Natalucci.