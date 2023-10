Furacão Lidia atinge costa mexicana do Pacífico

O furacão Lidia, considerado extremamente perigoso após ganhar força nesta terça-feira e subir para a categoria 4, tocou a terra durante a tarde na costa mexicana do Pacífico, gerando chuva intensa, ondas elevadas e ventania.

Segundo o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês), o fenômeno entrou nas imediações de Las Peñitas, município de Tomatlán, no estado mexicano de Jalisco, por volta das 23h50 GMT", com ventos sustentados de 220 km/h.

Em Puerto Vallarta, um destino turístico de 220 mil habitantes, comerciantes fecharam as portas e protegeram suas vitrines com madeira horas antes da chegada do furacão.