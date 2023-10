Guitarras de Eric Clapton e Kurt Cobain vão a leilão nos EUA

Duas guitarras elétricas usadas por lendas do rock como Kurt Cobain e Eric Clapton, com um preço estimado de até US$ 2 milhões (R$ 10 milhões) cada uma, serão leiloadas entre 16 e 18 de novembro no sul dos Estados Unidos.

Uma Gibson SG do britânico Eric Clapton, apelidada de "The Fool", está fortemente associada à época em que o cantor era membro da banda Cream, na qual produziu um dos sons mais distintivos do rock. Sua decoração personalizada, de estilo psicodélico, torna o instrumento um dos mais reconhecíveis do rock e um símbolo do chamado "Verão do Amor", o movimento contracultural americano de 1967 que marcou toda uma geração.

Clapton, cujos riffs em músicas como "Layla" e "Sunshine of Your Love" lhe renderam a reputação de ser um dos melhores guitarristas do mundo do rock e blues, começou a usar o instrumento durante a primeira turnê do Cream pelos Estados Unidos.