Libéria realiza eleições presidenciais nas quais George Weah busca um segundo mandato

"Voto pelo bem do meu país. Espero paz e desenvolvimento. Acho que será uma eleição acirrada entre Weah e Boakai", seu principal adversário, disse Agostina Momo, de 18 anos, que vota pela primeira vez.

Os centros eleitorais estarão abertos até 18h (15h em Brasília), mas a Comissão Eleitoral começará a oferecer dados preliminares a partir de quarta-feira. Os resultados finais serão conhecidos em 15 dias.

Essas eleições são as primeiras organizadas sem a presença da missão das Nações Unidas na Libéria, criada em 2003 para garantir a paz depois das guerras civis que causaram mais de 250 mil mortes entre 1989 e 2003, e cuja memória permanece viva.

Os confrontos entre o partido no poder e os opositores durante a campanha deixaram três mortos no noroeste. Várias pessoas também ficaram feridas durante as horas finais da batalha eleitoral de Weah, no domingo, em Monróvia, aumentando o receio de uma escalada da violência após as eleições.

