Líder trabalhista promete 'uma década de renovação nacional' no Reino Unido

"Se você acha que isso me incomoda, não me conhece", disse o líder da oposição, tentando tirar os pedaços de papel de sua jaqueta, acabando por tirar a peça de roupa antes de seu discurso.

"Por sorte ele fez isso comigo, já que o vestido da minha esposa é realmente bonito", brincou.

"Protestos ou poder, é por isso que mudamos nosso partido", acrescentou após o incidente.

Os trabalhistas lideram amplamente as intenções de voto nas pesquisas, com mais de vinte pontos de vantagem em relação aos conservadores, que atualmente estão no poder.

Durante seu congresso na semana passada, os conservadores do primeiro-ministro Rishi Sunak não conseguiram reverter a tendência, minados por divisões.

Há meses, os trabalhistas tentam apresentar uma alternativa confiável e Starmer, de 61 anos, deu uma guinada para o centro, distanciando-se do ex-líder Jeremy Corbyn, com posições muito mais à esquerda, com quem o partido sofreu uma de suas piores derrotas eleitorais em 2019.