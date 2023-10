Longe de casa, a dor de uma comunidade israelense após o sangrento ataque do Hamas

Inbal Reich Alon passou 15 horas escondida na cooperativa agrícola israelense onde vivia, perto da Faixa de Gaza, antes de conseguir escapar do massacre executado pelos milicianos palestinos do Hamas. Agora, ela se pergunta se terá uma casa para voltar algum dia.

Moradores entrevistados pela AFP disseram que dezenas dos 1.200 membros do kibutz morreram ou foram feitos reféns durante o ataque do Hamas, movimento islamita palestino, lançado no sábado (07) - no mesmo dia de um feriado judaico.

"Não sabemos se temos um lugar para voltar", disse Reich Alon nesta segunda-feira (09) à AFP. A mulher está hospedada em um hotel no Mar Morto junto com 150 moradores de Beeri, um kibutz no sul de Israel.