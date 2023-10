Novas unidades, antigos abusos: herdeiros da violência policial na Venezuela

Álvarez tinha saído da casa da mãe para fazer compras antes do aniversário do irmão caçula quando desapareceu.

No dia seguinte, quando a família o encontrou em um quartel da polícia, após uma busca angustiante por delegacias e hospitais, os agentes alegaram que ele tinha sido detido por colar um panfleto no busto do líder independentista Simón Bolívar e que seria, segundo Peña, solto em questão de dias.

Já nos tribunais, um funcionário "me dá a primeira informação de que John está preso por 'terrorismo'. Terrorismo? Colar um panfleto é terrorismo?", questiona. "Vou me manter de pé, como mãe, para defender o meu filho", assegura.

erc/jt/ltl/mvv/dd