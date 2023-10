O kibutz de Kfar Aza, onde o Hamas massacrou mais de cem civis israelenses

"Mas muitos preferiram morrer queimados ou intoxicados pela fumaça, em vez de morrer nas mãos dos terroristas", diz ele. "Encontramos muitos cadáveres dentro das casas".

O oficial, que lutou com seus colegas por dois dias para liberar Kfar Aza, diz ter se sentido "aterrorizado" com o que encontrou no kibutz.

"Eu nunca vi nada pior. Fiquei arrasado ao ver os corpos de duas crianças assassinadas".

"Quando retiramos os corpos dos civis, das crianças, pensei no general Eisenhower, quando viu os campos da morte na Europa", diz o general da reserva Itai Veruv à imprensa.

Em Kfar Aza, uma cooperativa com gramados bem aparados entre as casas, o cheiro de morte é onipresente. O local está cheio de restos dos agressores, reconhecíveis por seus coletes à prova de balas pretos, alguns inchados pelo efeito da decomposição.

Os últimos corpos dos habitantes estavam sendo retirados nesta terça-feira.