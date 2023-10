Onda de solidariedade nos países árabes com a ofensiva do Hamas contra Israel

Durante um jogo do Al-Ahly no Cairo, os torcedores desse time gritaram: "Pela nossa alma, pelo nosso sangue, nos sacrificamos por você, Palestina!".

Na Tunísia, foi convocada uma manifestação "em apoio à resistência palestina" na quinta-feira. Na segunda-feira, os alunos saudaram a bandeira palestina nas escolas, por iniciativa do Ministério da Educação.

Em Bagdá, vários grupos pró-iranianos organizaram manifestações onde empunharam bandeiras palestinas.

Vários governos árabes expressaram solidariedade com os palestinos, embora os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, dois países do Golfo que normalizaram suas relações com Israel, tenham condenado o sequestro de civis israelenses.

Mesmo assim, dezenas de habitantes do Bahrein protestam quase diariamente em apoio à ofensiva do Hamas, com homens cobrindo o rosto com kufiyas (o tradicional lenço palestino) e mulheres vestindo niqab, para evitar possíveis represálias das autoridades.