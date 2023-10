Rússia fracassa na tentativa de recuperar assento no Conselho de Direitos Humanos da ONU

Mas este ano, dois grupos tinham mais candidatos que assentos disponíveis: América Latina (Brasil, Cuba, República Dominicana e Peru disputavam três vagas) e Leste europeu (Albânia, Bulgária e Rússia disputavam duas vagas).

No grupo regional do Leste europeu, Bulgária e Albânia foram eleitas pela Assembleia Geral da ONU, respectivamente com 160 e 123 votos entre os 193 Estados-membros.

A candidatura russa tinha gerado ceticismo e a votação ocorreu dias depois que um ataque com mísseis contra a cidade ucraniana de Groza matou mais de 50 pessoas.

"Os Estados-membros da ONU enviaram um forte sinal às autoridades russas: um governo responsável por inúmeros crimes de guerra e contra a humanidade não tem lugar no Conselho de Direitos Humanos", comentou Louis Charbonneau, da ONG Human Rights Watch.

Para integrar o Conselho de Direitos Humanos, um país precisa de 97 votos dos 193 países-membros da ONU. Em abril de 2022, 93 países votaram a favor da suspensão da Rússia do Conselho, enquanto 24 se opuseram.

Defensores dos direitos humanos e diplomatas ocidentais tinham alertado nos últimos dias contra a reeleição da Rússia.