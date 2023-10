Telescópio espacial Gaia completa mapeamento da Via Láctea

Estes aglomerados globulares possuem núcleos tão brilhantes que sua luz pode ofuscar os telescópios que tentam obter uma visão clara" e são "as peças que faltam do quebra-cabeças dos nossos mapas do universo", disse a agência em um comunicado.

A missão Gaia selecionou como objeto de análise o aglomerado de Omega Centauri, o maior que pode ser observado da Terra. E revelou mais de meio milhão de estrelas em sua formação que ainda não tinham sido observadas, pois estavam muito próximas umas das outras.

O resultado, que "supera as expectativas", oferece um "mapa completo em grande escala de Omega Centauri", ressalta Alexey Mints, co-autor da publicação e membro do consórcio europeu Gaia.

Como os aglomerados estão entre os objetos mais antigos do universo, sua observação é uma etapa crucial para os cientistas, que desejam "confirmar a idade da nossa galáxia" ou localizar o seu centro, segundo a ESA.

Outra novidade é que o telescópio Gaia determinou a posição de mais de 156.000 asteroides do Sistema Solar que estão localizados em um cinturão entre Marte e Júpiter, ou mais afastados, como os asteroides troianos de Júpiter.

Graças a um longo tempo de observação (66 meses, o dobro do que anteriormente), a sonda calculou o seu período orbital com uma precisão "100 a 200 vezes melhor" do que os telescópios terrestres, disse François Mignard, cientista-chefe da missão Gaia no Centro Nacional para Estudos Espaciais (CNES).