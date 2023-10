Tempestade tropical Max deixa dois mortos no sul do México

Um fazendeiro morreu afogado "ao tentar resgatar seu gado", pois "a correnteza o arrastou", disse Roberto Arroyo, chefe de Proteção Civil de Guerrero, à AFP.

A segunda pessoa falecida, cuja identidade não foi divulgada, morreu na madrugada desta terça-feira em um acidente ocorrido em uma estrada afetada pelas fortes chuvas, acrescentou o funcionário.

Algumas pessoas tiveram que se abrigar nos telhados de suas casas devido às inundações, constatou a AFP.

As chuvas provocadas por Max também causaram um grande buraco na estrada que liga os destinos turísticos de Acapulco e Zihuatanejo, também no estado de Guerrero, na costa do Pacífico.

Arroyo destacou que as equipes de resgate manterão o estado de alerta à medida que o furacão Lidia se aproxima, sendo categorizado como 3 de 5 na escala de Saffir-Simpson. Prevê-se que ele toque a terra na tarde ou noite desta terça-feira perto do turístico Puerto Vallarta, no estado de Jalisco, na mesma costa de Guerrero.

"Pode afetar o estado de Guerrero (...) então será necessário alertar a população", disse o funcionário, acrescentando que o governo regional está avaliando se as aulas serão suspensas.