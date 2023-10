Terremoto de magnitude 6,3 abala Afeganistão

Um terremoto de magnitude 6,3 abalou o oeste do Afeganistão nesta quarta-feira (11), conforme informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), em uma região onde mais de 2.000 pessoas morreram no final de semana após um terremoto semelhante.

O tremor raso foi registrado às 05h10 do horário local (21h40 de terça-feira em Brasília) com epicentro 29 km ao norte da cidade de Herat, de acordo com o USGS.

Inicialmente, não foram relatadas novas vítimas pelo terremoto desta quarta-feira nas proximidades de Herat, uma cidade com mais de meio milhão de habitantes.