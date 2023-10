UE alerta Elon Musk por desinformação sobre ataque do Hamas no X

O comissário europeu de Mercado Interno, Thierry Breton, alertou, nesta terça-feira (10), Elon Musk que sua rede social X (antigo Twitter) está difundindo "conteúdos ilegais e desinformação" sobre os ataques do Hamas em Israel, segundo uma carta a que a AFP teve acesso.

A carta pediu que Musk responda às queixas sobre a divulgação desses conteúdos e o instou a entrar em contato com as "autoridades relevantes" no prazo de 24 horas.

"Após os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas contra Israel, temos indícios de que sua plataforma está sendo usada para disseminar conteúdos ilegais e desinformação" na União Europeia, afirmou Breton no documento.