UE se opõe ao cerco total a Gaza

"Israel tem o direito de se defender. Mas isso deve ser feito de acordo com a legislação internacional, com as leis humanitárias", disse Borrell após esta reunião.

Segundo o diplomata, os ministros condenaram o "ataque terrorista" do Hamas à população civil, mas também pediram a proteção dos civis palestinos e o respeito às normas humanitárias.

"Isto significa que não se pode bloquear o acesso à água, aos alimentos ou à eletricidade da população civil em Gaza" e que se deve permitir a abertura de corredores humanitários, assinalou.

Borrell acrescentou que se deve permitir que os civis fujam dos bombardeios em Gaza e que "possam sair do país rumo ao Egito porque a fronteira agora está fechada".

Segundo o chanceler, durante o diálogo desta terça, "os ministros insistiram na ideia de que tudo deve ser feito de acordo com a legislação internacional. Mas também temos que pensar no que vai acontecer depois".

"Nem todos os palestinos são terroristas. De forma que um castigo coletivo contra todos os palestinos seria injusto e improdutivo", acrescentou Borrell.