Zelensky acusa Moscou de apoiar o Hamas para desviar atenção da Ucrânia

"O destino da Ucrânia depende da unidade do resto do mundo. A unidade mundial depende bastante da unidade dos Estados Unidos", declarou o líder ucraniano. "Um Congresso dividido, é a certeza de uma divisão sobre a questão da ajuda á Ucrânia".

Sobre a continuação da guerra na Ucrânia, Zelensky afirmou que a contraofensiva empreendida pelo seu Exército em junho para tentar retomar os territórios ocupados "prossegue em diversos eixos, e de qualquer modo, nós avançamos".

"Continuamos avançando passo a passo, pouco a pouco (...) A iniciativa está do nosso lado neste momento", assegurou, apesar de reconhecer que essa campanha é "muito difícil" no terreno, principalmente porque a Rússia construiu uma rede muito elaborada de fortificações feita de campos minados, armadilhas antitanque e trincheiras.

Também falta ao Exército ucraniano munições de longo-alcance para destruir as rotas de aprovisionamento russas. A Rússia também dispõe de mais homens e de mais munições de artilharia. Os russos também dominam o ar com sua aviação.

Até agora, os avanços foram bastante limitados, e Moscou realiza regularmente seus próprios ataques para forçar o Exército ucraniano a rever seus planos.

As forças russas lançaram um grande ataque à cidade de Avdiivka, no leste da Ucrânia, indicaram os beligerantes nesta terça-feira. No fim do dia, o Exército ucraniano assegurou que conseguiu repeli-lo.