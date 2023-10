Zelensky se reunirá com presidente romeno

Entre os outros temas da primeira visita do presidente ucraniano, estão "a expansão das conexões transfronteiriças e o desenvolvimento das relações econômicas", afirmou a presidência romena em um comunicado.

Desde a ofensiva russa que dificulta o acesso ao Mar Negro, a Romênia se tornou uma zona de trânsito essencial para o transporte de mercadorias, especialmente cereais, que Kiev exporta. Pelo menos 60% das exportações de grãos da Ucrânia devem passar por seu território.

Ao contrário de Polônia, Hungria e Eslováquia, a Romênia não estendeu, em setembro, o embargo à importação de cereais ucranianos, aprovado por Bruxelas na primavera (hemisfério norte) com caráter temporário.

Em sua mensagem, Zelensky elogiou a "solidariedade construtiva" de Bucareste, em particular "no que diz respeito à segurança alimentar".

Depois do encontro com Iohannis no Palácio Cotroceni, na capital, esta tarde, o presidente ucraniano visitará o Parlamento romeno. Também deve se reunir com o primeiro-ministro Marcel Ciolacu.