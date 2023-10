A morte espreita nas ruínas da cidade fantasma de Gaza

Eles contam que os tiros vinham do céu e do mar, onde Israel mobilizou navios para atacar a Faixa de Gaza, um pequeno território espremido entre Israel, Egito e o Mediterrâneo.

- "Não sou mais um ser humano" -

Pela manhã, viram-se atordoados, na rua, com as poucas coisas que conseguiram embalar apressadamente debaixo do braço em malas e sacolas plásticas.

Alguns saíram, a maioria a pé porque poucos táxis se aventuravam entre os escombros e sob a chuva de fogo, que já tinha danificado ou destruído 15 ambulâncias, segundo o ministério da Saúde palestino.