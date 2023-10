Ao menos 22 americanos morreram em Israel, de acordo com um relatório mais recente, disse um porta-voz do Departamento de Estado nesta quarta-feira (11), após o ataque sem precedentes do grupo islamita palestino Hamas.

"Neste momento podemos confirmar a morte de pelo menos 22 cidadãos americanos", disse o porta-voz. Um relatório anterior informou a morte de 14 americanos.