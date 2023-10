Bombardeios noturnos israelenses deixam 30 mortos em Gaza

Os aviões de combate destruíram os "sistemas de detecção" do Hamas que eram usados para detectar aeronaves militares, disse um comunicado.

Oitenta alvos do Hamas foram atingidos na região de Beit Hanun, no nordeste da Faixa de Gaza, em particular duas agências bancárias usadas pelo movimento islâmico para "financiar o terrorismo" no enclave palestino, disse o Exército israelense.

Os atentados também atingiram um depósito de armas e um posto de comando do grupo Jihad Islâmica, acrescentou.

© Agence France-Presse