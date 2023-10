Lula pede proteção para 'crianças israelenses e palestinas'

"É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse o bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a Faixa de Gaza", acrescentou.

Com o Brasil atualmente na presidência do Conselho de Segurança da ONU, Lula pediu uma união de forças com o secretário-geral da ONU, António Guterres, e a comunidade internacional "para que cesse de imediato e em definitivo o conflito".

Dois brasileiros - a carioca Bruna Valeanu e o gaúcho Ranani Glazer, ambos de 24 anos - morreram em Israel nos atentados de sábado, condenados por Lula como "ataques terroristas" perpetrados pelo Hamas.

Outra brasileira segue desaparecida, de acordo com o Ministério de Relações Exteriores.

Uma aeronave da Força Aérea Brasileira pousou nesta quarta-feira em Brasília, no primeiro voo de repatriação com 211 cidadãos que deixaram Israel em meio ao conflito.

Entre os passageiros estavam "turistas, empresários, pastores, produtores de vídeo, escritores e aposentados", informou o governo em nota. Essas pessoas estavam em várias regiões de Israel e foram incluídas na operação "Voltando em Paz", montada no sábado após o início do conflito.