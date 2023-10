Campanha na Argentina esquenta com troca de acusações por crise cambial

A campanha para as eleições presidenciais de domingo, 22, na Argentina, esquentou com uma troca de acusações entre o presidente Alberto Fernández e o candidato libertário Javier Milei, devido à crise cambial dos últimos dias que fez o valor do peso despencar.

Fernández denunciou criminalmente Milei, um ultradireitista favorito nas pesquisas, por "intimidação pública", responsabilizando-o pela queda acentuada do peso argentino no mercado informal, chegando a 1.010 pesos por dólar (365 no mercado oficial). Para comparação, o real fechou está quarta-feira sendo negociado a 5,049 por dólar.

"Se o governo quer deter os responsáveis pela corrida cambial e financeira, o que precisa fazer é se olhar no espelho", reagiu Milei em uma coletiva de imprensa.