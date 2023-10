Congresso dos EUA segue sem presidente por divergências entre republicanos

No entanto, para ser eleito presidente da Câmara dos Representantes, Scalise, que está lutando contra um câncer, precisa de 217 votos durante uma votação no plenário, provavelmente o passo mais difícil do processo.

E essa votação ainda não foi agendada. Pode ser uma questão de horas ou dias.

Vários congressistas apoiadores de Trump se opõem à sua candidatura, citando seus problemas de saúde ou suas posições em relação ao orçamento federal.

"Eu amo Steve Scalise, e eu o amo tanto que preferiria vê-lo vencer o câncer do que sacrificar sua saúde pelo cargo mais difícil do Congresso", afirmou a congressista Marjorie Taylor Greene, muito próxima de Trump.

Um sinal das enormes divisões no partido: McCarthy teve que esperar 15 votações e fazer várias concessões para alcançar a maioria em janeiro. E os republicanos querem evitar a todo custo que isso se repita.

O Partido Democrata de Biden é minoritário na Câmara e, portanto, se limita a acompanhar de longe as negociações no Congresso.