Detentos libertam presídio que tomaram no Paraguai

Os presos, liderados por Javier Rotela, chefe do Clã Rotela e acusado de ser o "rei do microtráfico" na região metropolitana de Assunção, fizeram exigências com as quais as autoridades teriam concordado, em troca da libertação dos guardas.

Durante o levante na prisão de Tacambú, que abriga 3.000 presos, foram queimados colchões, o que gerou temores de incêndio no prédio principal. Mas o fogo foi controlado pelos bombeiros.

Tacumbú é o presídio mais antigo do Paraguai. Está localizado em uma propriedade de 10 hectares, a cerca de quinze quarteirões do centro de Assunção.

A população carcerária do Paraguai é de cerca de 16 mil pessoas distribuídas em 18 penitenciárias.

O presídio de Tacambú registra superlotação de 607%, segundo o criminologista e professor Juan Martens.

