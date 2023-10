Em 2024, haverá mais pessoas +65 anos que menores de 15 na Europa (OMS)

Em 2024, haverá mais pessoas com mais de 65 anos na Europa do que menores de 15, anunciou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira (11), pedindo medidas que garantam melhores condições de saúde aos idosos.

De acordo com o comunicado, "até 2024, estimamos que a população de pessoas com mais de 65 anos de idade será mais numerosa do que a de [pessoas] com menos de 15 na região Europa da OMS".

Em escala mundial, essa mudança deverá ocorrer 60 anos depois, por volta de 2064, segundo projeções do instituto Our World in Data.