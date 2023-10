Encurralado, Netanyahu não tem outro caminho que não seja destruir o Hamas

O primeiro-ministro à frente do governo mais à direita da história de Israel também deve evitar a paralisia do país, como a que ocorreu durante os 34 dias da guerra contra o Hezbollah libanês em 2006, alertam os economistas.

Uma paralisia é provável, de acordo com uma fonte militar israelense, uma vez que o exército não está preparado para combater em três frentes: Gaza no sul, o Hezbollah no norte e um eventual levante na Cisjordânia ocupada, no leste.

Netanyahu e um dos principais líderes da oposição, o centrista Benny Gantz, anunciaram nesta quarta-feira a formação de um governo de emergência que permanecerá em funções até o fim da guerra.

Em seu primeiro discurso à frente do novo governo, o mandatário prometeu "esmagar" o Hamas e afirmou que qualquer membro dessa organização poderia ser considerado "um homem morto".

- Netanyahu, "com os dias contados" -

A entrada de Gantz no governo "reduzirá as tensões, sem mudar nada na essência", avalia o cientista político e ex-deputado trabalhista Daniel Bensimon.