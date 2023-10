EUA: apoio para Ucrânia e Israel é 'prioridade absoluta'

O apoio dos Estados Unidos à Ucrânia e Israel, imersos em conflitos, continua uma "prioridade absoluta" para Washington, disse nesta quarta-feira (11), em Marrakech, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, na véspera das reuniões anuais do FMI e do Banco Mundial (BM).

"O financiamento da Ucrânia, tanto militar como no apoio à sua economia, e os recursos destinados a Israel são as prioridades absolutas do governo Biden. Fomos perfeitamente claros com o Congresso e acreditamos em um amplo apoio bipartidário", disse o responsável americano em uma coletiva de imprensa.

As discussões entre republicanos e democratas na Câmara dos Representantes dos Estados Unidos sobre o orçamento para 2024 bateram de frente com a continuidade do apoio financeiro à Ucrânia para enfrentar a Rússia, que em fevereiro de 2022 iniciou uma ofensiva contra o território ucraniano.