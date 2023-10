FMI: imposto sobre carbono é essencial na política ambiental

Caso contrário, a dívida pública, já particularmente elevada em praticamente todo o mundo, poderá aumentar até 45%, ou 50% ,do PIB até 2050.

Se for implementada uma política ambiental que inclua um imposto sobre o carbono, as consequências nas finanças públicas a longo prazo serão significativamente reduzidas, com uma dívida que aumentaria somente até 12%, ou 15%, do PIB no mesmo período - "o que é claramente mais sustentável", segundo Gaspar.

Mas, para ser plenamente eficaz, o imposto sobre o carbono "deve ser acompanhado de outros instrumentos", como subsídios específicos para ajudar as empresas na transição energética e apoiar as famílias mais vulneráveis, que seriam confrontadas com o aumento dos preços, especialmente da energia.

"Se continuarmos com as políticas atuais, não alcançaremos os objetivos do Acordo de Paris" sobre o clima, insistiu Gaspar.

O imposto sobre o carbono está ganhando popularidade: foi implementado em cerca de 50 países, e outros 20 consideram fazê-lo, segundo o relatório.

Ainda assim, o principal desafio é realizar a transição energética e lidar com o aumento do consumo de energia que ocorrerá nos países em desenvolvimento.