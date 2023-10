Furacão Lidia deixa ao menos dois mortos no México

Lidia atingiu a costa durante a tarde em Las Peñitas, no estado vizinho de Jalisco, como furacão 4 na escala Saffir-Simpson (de 5), com ventos sustentados de 220 km/h e considerado "extremamente perigoso".

O local atingido está a 100 quilômetros de Puerto Vallarta, um dos principais destinos turísticos do México, onde se interrompeu "parcialmente" a energia elétrica e se registraram danos menores, indicou Roldán.

Mas, à medida que avançava por terra em direção ao norte do México, o ciclone perdeu força e pela manhã já havia se convertido em depressão tropical, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

Devido ao seu extenso litoral no Pacífico e no Atlântico, o México é um dos países mais vulneráveis a sofrer com o impacto de furacões, com pelo menos uma dezena de fenômenos climáticos por ano, todos com potencial para se tornarem ciclones.

Em outubro de 2015, a costa do Pacífico mexicano foi atingida pelo furacão Patricia, o mais poderoso nos registros meteorológicos, com ventos sustentados de 325 km/h. No entanto, ele causou apenas danos materiais porque atingiu uma área desabitada e dominada por uma grande cadeia montanhosa.