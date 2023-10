Netanyahu e oposição formarão 'governo de emergência' durante a guerra em Israel

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o líder da oposição Benny Gantz (centro) anunciaram nesta quarta-feira (11) um acordo para formar "um governo de emergência" até o fim da guerra com as milícias islâmicas em Gaza.

Considerado o mais à direita da história de Israel, o governo de Netanyahu controla 64 dos 120 assentos no Parlamento. Com a incorporação do Partido da Unidade Nacional, de Gantz, chegará a 76 cadeiras.

"Depois de uma reunião (...) realizada hoje, ambos concordaram em estabelecer um governo de emergência e um gabinete de guerra", informaram os dois líderes em um comunicado conjunto.