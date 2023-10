OEA condena 'medidas repressivas' contra educação e Igreja na Nicarágua

- "Estado policial" -

Segundo a CIDH, Álvarez é um dos mais de dez sacerdotes até hoje "privados arbitrariamente da liberdade" e está "incomunicável e com problemas de saúde".

A Comissão também se disse preocupada com a situação das comunidades indígenas, em particular a proibição do partido indígena Yatama e a prisão de dois de seus membros, um tema que não consta da resolução da OEA porque o texto foi negociado antes do anúncio.

"Dada a gravidade da situação", a CIDH decidiu elaborar um relatório especial sobre o país, que será apresentado em 9 de novembro.

No momento, pede aos países da América Latina e do Caribe para "facilitar o acesso a programas e serviços educacionais" aos nicaraguenses porque há mais de 37.000 estudantes e milhares de acadêmicos afetados.