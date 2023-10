Presidente do Banco Mundial defende limitar investimentos em energias fósseis

"Poderíamos alcançar cerca de US$ 150 bilhões (R$ 756 bilhões na cotação do dia) em capacidade de financiamento adicional nesta década", declarou.

Ele estimou que se trata de um "número substancial, mas que não será suficiente para o tipo de desafio que o mundo enfrenta".

Segundo cálculos da Agência Internacional de Energia (AIE), até 2030, serão necessários mais de US$ 2 trilhões (R$ 10,08 trilhões na cotação do dia) por ano para se cumprir a meta de neutralidade nas emissões de carbono até 2050. No entanto, para esse período, planejou-se destinar apenas US$ 400 bilhões anuais (R$ 2,01 trilhões na cotação do dia) para isso, de acordo com o FMI.

O financiamento adicional que Banga busca alcançar permitiria ao Banco Mundial investir US$ 15 bilhões (R$ 75,6 bilhões na cotação do dia) a mais por ano.

Banga quer, com isso, que a instituição se envolva em desafios como o aquecimento global, ou as pandemias. E, nesta quarta-feira, reiterou que a missão do BM é "erradicar a pobreza em um planeta habitável".

Ele também mencionou o relatório dos especialistas Larry Summers e N.K. Singh, por conta da presidência indiana do G20, o qual sugere que os bancos multilaterais terão de triplicar seu financiamento até 2030.