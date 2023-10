Putin pede negociações israelenses-palestinas

O presidente russo, Vladimir Putin, pediu, nesta quarta-feira (11), a abertura de negociações entre Israel e os palestinos, e alertou para uma "propagação" do conflito, que já deixou milhares de mortos desde a ofensiva lançada pelo Hamas no sábado.

"É necessário evitar a todo custo a propagação do conflito", declarou o presidente russo, alertando para as consequências internacionais que isso acarretaria. Putin também instou ambos os lados a voltarem à mesa de negociações para encontrar uma solução "aceitável para todas as partes, incluindo os palestinos".