Receita dos EUA cobra US$ 28,9 bilhões de impostos à Microsoft

"Acreditamos firmemente que agimos de acordo com as regras e regulamentos da IRS", afirmou a empresa.

De acordo com Daniel Goff, vice-presidente da empresa responsável por questões tributárias internacionais, a IRS não considerou até US$ 10 bilhões (R$ 50,49 bilhões) em impostos já pagos pela Microsoft.

"Acreditamos que pagamos os impostos que devíamos nos Estados Unidos e no mundo", insistiu.

Segundo o documento divulgado pela empresa, a Microsoft considera suas provisões para riscos fiscais como "suficientes" no momento.

A Microsoft teve receitas de US$ 212 bilhões (R$ 1,07 trilhão) em seu último ano fiscal, com um lucro líquido de US$ 72,4 bilhões (R$ 365,5 bilhões).