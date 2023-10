Regime militar do Níger ordena a expulsão de coordenadora da ONU

O regime militar que tomou o poder no Níger com um golpe de Estado em julho exigiu à coordenadora da ONU no país, Louise Aubin, que deixe o território nos próximos três dias, em um comunicado de terça-feira enviado à AFP nesta quarta (11).

A decisão ocorre um dia depois de os Estados Unidos anunciarem o corte de US$ 442 milhões (R$ 2,2 bilhões, na cotação atual) de ajuda econômica ao Níger. Além disso, a França começou a retirar suas tropas mobilizadas no país a pedido dos militares nigerinos.

"O governo decide ordenar à embaixadora e coordenadora residente do sistema das Nações Unidas, sua excelência senhora Louise Aubin, que tome todas as medidas necessárias para deixar Niamei em 72 horas", escreveu o Ministério das Relações Exteriores.