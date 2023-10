Secretário de Estado dos EUA viaja a Israel para declarar apoio irrestrito de Washington

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, viajou a Israel, nesta quarta-feira (11), em uma demonstração de solidariedade após o ataque do grupo islamita palestino Hamas, depois do qual Washington cerrou fileiras com seu aliado tradicional, que lançou uma dura represália contra a Faixa de Gaza.

Blinken tem previsto chegar a Israel na quinta-feira para uma visita-relâmpago, na qual provavelmente encontrará o premiê israelense, Benjamin Netanyahu, que prometeu uma resposta implacável ao que chamou de "selvageria" dos militantes islamitas.

O presidente americano, o democrata Joe Biden, disse, nesta quarta, que reiterou em um telefonema a Netanyahu o apoio "inabalável" dos Estados Unidos.