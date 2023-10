Sindicato expande greve no setor automotivo dos EUA com adesão de mais 8.700 trabalhadores

A greve dos trabalhadores do setor automotivo nos Estados Unidos se expandiu nesta quarta-feira (11) com a adesão de mais 8.700 funcionários, informou o sindicato United Automobile Workers (UAW), enquanto considera difícil chegar a um acordo com as principais montadoras.

Os trabalhadores da fábrica de caminhões da Ford em Louisville, no estado de Kentucky (sul), se juntaram aos outros 25 mil membros da UAW em greve contra as "Três Grandes" montadoras americanas: General Motors (GM), Ford e Stellantis.

A UAW iniciou uma paralisação seletiva em 15 de setembro contra essas empresas, quando expirou um acordo anterior sem um substituto correspondente.