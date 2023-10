Tempestade Lidia deixa um morto e danos materiais no México

Mas, à medida que avançava por terra em direção ao nordeste do México, o ciclone perdeu força e à meia-noite já era uma tempestade tropical, segundo relatório publicado às 6h GMT de quarta-feira (3h no horário de Brasília) do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês).

O boletim detalha que o fenômeno se localizou a 140 quilômetros de Guadalajara, capital de Jalisco, com ventos sustentados de 110 km/h e se movendo a 33 km/h.

Espera-se que "perca força rapidamente" na manhã desta quarta-feira, à medida que se desloca para o nordeste do México, acrescentou o relatório do NHC.

Os estados de Jalisco, Nayarit e Colima, todos na costa do Pacífico, relataram chuvas intensas que transbordaram alguns riachos e causaram pequenas inundações em diferentes locais.

Também foram enviadas mensagens de alerta, devido à queda de árvores que bloqueiam algumas estradas rurais na área impactada por Lidia.

No momento em que o fenômeno atingiu a costa mexicana, o presidente Andrés Manuel López Obrador pediu aos moradores das zonas impactadas que tomassem precauções e lembrou que cerca de 6.000 soldados foram destacados para ajudar a população.