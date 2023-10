UE adverte Mark Zuckerberg por manipulação de informação na Meta

Na véspera, Breton havia enviado uma carta a Elon Musk, alertando-o sobre a desinformação que circulava em sua rede social X, antigo Twitter, após o ataque realizado no sábado pelo grupo islamita palestino Hamas em Israel.

A Zuckerberg, Breton disse: "Após os ataques terroristas perpetrados pelo Hamas contra Israel, observamos um aumento de conteúdo ilegal e desinformação que se espalha pela UE por meio de determinadas plataformas".

Por isso, pediu que o criador do Facebook permaneça "muito atento".

Breton lembrou que a Lei de Serviços Digitais exige uma ação "oportuna, diligente e objetiva" contra conteúdos ilegais, e a necessidade de uma mitigação "proporcional e medidas eficazes".

"Convido-o urgentemente a garantir que seus sistemas sejam eficazes. Não é preciso dizer que também esperamos que você entre em contato com as autoridades policiais relevantes e com a Europol".

Assim como fez com Musk, Breton deu a Zuckerberg um prazo de 24 horas para informar sobre as medidas adotadas para evitar a circulação de desinformação ou informações manipuladas.