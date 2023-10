Uma em cada cinco meninas se casa antes dos 18 anos na América Latina

Para Alejandra Mora, o sistema autoriza "porque é funcional, porque essas meninas e adolescentes acabam sendo prestadoras de serviços domésticos, de cuidados, de trabalho e até de trabalho sexual".

O número de Casamentos e Uniões Infantis, Precoces e Forçadas (MUITF) na região "se manteve nos últimos 25 anos", informou Rocío Muñoz, assessora do Fundo de População da ONU. Se nenhuma ação for tomada, "no ano de 2030 teremos a segunda porcentagem mais elevada", advertiu, coincidindo com o lançamento da campanha #antesdelos18NO.

- Causas -

Existem fatores que propiciam essa prática, como "a desigualdade e a discriminação de gênero, a falta de oportunidades e a existência de ambientes de insegurança e violência", enumerou Alma Burciaga-González, chefe da seção de América Latina e Caribe da ONG Girls Not Brides. Se essas causas não forem discutidas, o problema não será resolvido, insistiu, no Dia Internacional da Menina.