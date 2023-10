Zelensky visita Otan e pede continuidade de apoio militar

Os EUA garantiram que a decisão de aumentar o apoio militar a Israel depois do ataque surpresa do Hamas, no sábado, não irá prejudicar sua capacidade de continuar fornecendo armas para a Ucrânia.

A crise em Israel coincide com esforços em Washington para encontrar uma forma de manter o fluxo de abastecimento militar à Ucrânia, em meio às complexas negociações no Congresso americano.

Desde o início da ofensiva russa, em fevereiro de 2022, a quantidade de armas fornecidas à Kiev pelos Estados Unidos equivale à soma destes esforços por parte de todos os países europeus da Otan e o Canadá juntos.

Na entrevista à France 2, Zelensky acusou a Rússia de "dar o seu apoio" aos ataques perpetrados pelo Hamas em Israel.

"A crise atual (...) demonstra de fato que a Rússia busca realmente realizar ações de desestabilização em todo o mundo", acrescentou.