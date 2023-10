Árabes-israelenses, 'entre a cruz e a espada' na guerra Israel-Hamas

"Estamos entre a cruz e a espada, não somos protegidos por nenhuma das duas partes, nem pelos foguetes palestinos, nem de Israel, que não nos trata como verdadeiros cidadãos e não nos respeita", continua Ahlam.

Na cidade, poucas lojas permanecem abertas. As famílias se protegem dentro de casa, o olhar fixo na televisão. As imagens da guerra iniciada no sábado entre o movimento islamista palestino Hamas e Israel são exibidas sem parar.

- "Não sei como me definir" -

Os milicianos do Hamas entraram no território israelense a partir da Faixa de Gaza, uma ofensiva violenta e inédita que deixou mais de 1.200 mortos.

Israel tem bombardeado desde então o enclave paupérrimo, onde morreram, deste o sábado, mais de 1.300 palestinos.